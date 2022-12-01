Diyarbakır'da dezavantajlı bölgelerde vatandaşlara ücretsiz diyetisyen desteği

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde dezavantajlı bölgelerdeki vatandaşlar, Bağlar Belediyesi'ne bağlı Solin Aile Destek Merkezi'nde ücretsiz diyetisyen hizmetinden faydalanıyor.

Diyarbakır'ın merkez Bağlar Belediyesi, dezavantajlı bölgelerde açtığı aile destek merkezleriyle vatandaşları sanattan spora, sağlık hizmetlerine kadar birçok hizmetle buluşturuyor. Alay Solin Aile Destek Merkezi'nde görevli Diyetisyen Binevş Elgün, 18 yaş üstü danışanlarının sağlıklı beslenme ve herhangi bir hastalık durumunda özel beslenme için kendilerine başvurduğunu söyledi. Elgün, danışanlarına ücretsiz yardımcı olduğunu belirterek, “Kilo alma, kilo verme, tansiyon, şeker hastalığı, bebek emziren anneler, burada onlara her şekilde yardımcı oluyoruz. Özellere veya devlet hastanesine gittiğiniz zaman ücretli bir şekilde insanlar bu hizmeti alıyor. Burada ücretsiz bir şekilde yardımcı oluyoruz” dedi.

“Verdiğim liste ve tavsiyelerle kişi çok olumlu sonuçlar alıyor”

“Haftalık 10-20 danışanımız geliyor” diyen Elgün, “Vatandaşlar için daha avantajlı oluyor. Diyarbakır'da yaşayanlar bilir. Bu taraflar biraz sosyal bakımdan ihtiyaç duyan insanlar. Biz de bu yüzden insanlara yardımcı oluyoruz. Bunları haftalık olarak düzenli takip ediyorum. Biraz daha bütçelerine uygun, kişiyi zorlamayacak şekilde ve ulaşabileceği gıdaları öneriyorum. Kişi diyet yaparken zorlanmasın ya da sağlıklı beslenmenin bu kadar zor olmadığı anlaşılabilsin diye. Genelde iyi anlaşıyoruz. Birbirimizin dilinden anlıyoruz ve geri dönüşleri de çok iyi alıyorum. Verdiğim liste ve tavsiyelerle kişi çok olumlu sonuçlar alıyor. Bize ve belediyeye çok güzel geri dönüşler alıyorum” şeklinde konuştu.

Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu ise yaptığı yazılı açıklamada, devletin son 20 yılda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde eğitim anlamında çok güzel hizmetlere imza attığını hatırlattı. Özellikle mesleki ve beceri kursları yoğunlukta verilmeye başlandığını ifade eden Beyoğlu, “Belediyemiz bünyesinde toplumun hemen her kesimini yakından ilgilendiren mesleki, beceri, teknik ve eğitim kurslarımız var. Halk Eğitim Merkezi ve Milli Eğitim İlçe Müdürlükleriyle işbirliği yaparak bunları kendi eğitim merkezlerimizde gerçekleştiriyoruz. Her yaş grubundan olmak üzere 900'dan fazla vatandaşımız katılıyor. 4 yaşındaki çocuktan 85 yaşındaki teyzemize kadar insanlarımız bu ücretsiz hizmetten yararlanıyor. Bu kursların çok yararlı sonuçları oluyor. Bir yandan insanlarımıza bu yolla istihdam imkanı sağlarken, diğer yandan uzman ekiplerimizle insanlarımıza hak ettikleri ücretsiz hizmeti sağlamış oluyoruz. Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğümüz bünyesinde verdiğimiz bu kurs büyük ilgi görüyor. İnsanlarımız gelip ücretsiz hizmet alarak kendi sağlıklarını nasıl korumaları gerektiği konusunda bilgi sahibi oluyor. Böyle bir hizmeti halkımızla buluşturduğumuz için çok mutluyuz” ifadelerine yer verildi.