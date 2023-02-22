Diyarbakır'da Dicle Barajı pompa istasyonu kontrol edildi

Genel Sekreter Çiftçi, depremin etkilerini görmek için Diyarbakır Su ve Kanalizasyon İşleri (DİSKİ) Genel Müdürlüğü'ne ait Dicle Barajı Pompa İstasyonunu ziyaret etti.

DİSKİ Genel Müdürü Fırat Tutşi tarafından karşılanan Genel Sekreter Abdullah Çiftçi, tesisi gezerek depremin etkilerini inceledi, çalışmalarla ilgili bilgi aldı.