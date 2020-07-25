Diyarbakır'da dolandırıcılık operasyonu: 10 gözaltı

Diyarbakır'da, kendilerini jandarma, hastane, adliye personeli olarak tanıtıp vatandaşları dolandıran şahıslara yönelik gerçekleştiren operasyonda 10 kişi gözaltına alındı.

Diyarbakır Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca yapılan istihbari çalışmalarda, kendilerini jandarma ve polis olarak tanıtan, kamu görevlileriyle ilişkisinin olduğundan ve onlar nezdinde hatırlarının sayıldığından bahisle, farklı vaatlerde bulunarak nitelikli dolandırıcılık suçunu işleyen, aralarında avukat, emekli olmuş, ihraç edilmiş asker ve polis ile kamu görevlilerinin bulunduğu şüphelilere yönelik olarak 23 Haziranda 15 ayrı adreste yapılan operasyonun ilk aşamasında 9 şüpheli yakalanarak gözaltına alınmış, sevk edildiği adli makamlarca 7'sinin tutuklandığı 2'sinin de adli kontrol şartı ile serbest bırakıldığı belirtildi. Açıklamada, “21 Temmuz 2020 Salı günü saat 07.00'dan itibaren Kayapınar, Yenişehir ve Bağlar ilçelerinde bulunan 10 ayrı adreste eş zamanlı yapılan operasyon sonucunda; S.T., B.İ., İ.Ç., Ö.Ç., İ.K., Ç.P., E.T., A.B., O.Y. ve M.Y. isimli şahıslar yakalanarak gözaltına alınmış, sevk edildiği adli makamlarca 2 şüpheli tutuklanmış, 8 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştır. Takip eden soruşturma işlemlerinin ikinci aşamasında söz konusu şüphelilerin, uyuşturucu, terör ve cinayet suçlarından soruşturma veya kovuşturması devam eden şahıslara para karşılığında sahte “Muhbir Belgesi” düzenleyerek ceza indirimi aldırabilecekleri, kendilerini jandarma personeli olarak tanıtarak para karşılığı güvenlik korucusu yaptırabilecekleri, hastane personelinin ismini kullanarak para karşılığında sahte engelli raporu alabilecekleri, devam eden bir soruşturma kapsamında mağdur şahsın iletişim tespitlerini para karşılığında dosyadan çıkartabilecekleri vaatleri ile 7 ayrı ‘nitelikli dolandırıcılık' olayını gerçekleştirdikleri tespit edilmiştir. Halkımızın huzur ve güvenliğinin sağlanmasına yönelik yürütülen adli ve mülki görevlere artan bir azim ve kararlılıkla aralıksız olarak devam edilecektir” denildi.