Diyarbakır'da dolu yağışı hayatı felç etti

Diyarbakır'da aniden bastıran dolu yağışı hayatı felç etti. Yağış nedeniyle ekili alanlar zarar görürken, caddeler beyaza büründü.

Diyarbakır'ın merkez Yenişehir ilçesi Fabrika ile Dokuzçetlik mahallelerinde etkili olan sağanak yağış yerini bir anda dolu yağışına bıraktı. Kısa süreli etkili olan dolu yağışı nedeni ile caddeler beyaza büründü. Dolu yağışı nedeniyle ekili arazilerin de zarar görürken, sürücüler trafikte ilerlemekte güçlük çekti.

Meteoroloji verilerine göre, kent merkezi ve ilçelerinde önümüzdeki saatlerde de sağanak ve dolu yağışı etkili olacak.