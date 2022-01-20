Diyarbakır'da dondurucu soğukta evlat nöbeti

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde evlat nöbeti tutan ailelerin direnişi 873'üncü gününde dondurucu soğukta devam ediyor.

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019'da farklı kentlerden Diyarbakır'a gelen ailelerin HDP İl Binası önünde başlattığı oturma eylemi 873'üncü gününde de sürüyor.

Kent genelinde 2 gün boyunca devam eden kar yağışı sonrası etkili olan dondurucu soğuk hava şartlarına rağmen eyleme gelen aileler, evlatlarını HDP'den istedi.

“HDP'li vekiller aşk yaşadıkları PKK'dan çocuklarımızı istesinler”

Diyarbakırlı Süleyman Aydın, 4 yıl önce terör örgütü PKK tarafından kaçırıldığını iddia ettiği oğlu Özkan (19) için HDP İl Binası önünde dondurucu soğuk havaya rağmen beklediklerini belirterek, “Göründüğü üzere kandilin şubesinin kapısında bekliyoruz. HDP milletvekilleri sesimizi duyuyorlar ise aşk yaşadıkları PKK'dan çocuklarımızı istesinler, ondan sonra gidip PKK ile aşk yaşasınlar. Evlatlarımızı getirin, biz kapınızdan kalkmayacağız. Göründüğü üzere, kar yağışı sonrası dondurucu soğuk havada evlatlarımızın yolunu gözlüyoruz. Öyle kaçmak ile bir yere varılmaz. Gelsinler bu anne ile babalara hesap versinler. Biz kesinlikle kapılarından kalkmayacağız. Ha HDP ha PKK. Bunların ikisi de aynıdır. Bu arkamda gördüğünüz bina kapanmadığı sürece PKK'nın yolu da kapanmayacaktır. Derhal bu binanın kapatılmasını ve HDP milletvekillerinin vekilliği düşürmesini istiyoruz. Biz kararlı bir şekilde burada mücadelemize devam edeceğiz. Çocuklarımız da sesimizi duyuyorlar ise kaçıp güvenlik güçlerine teslim olsun” ifadelerinde bulundu.

“Çocukları almadan evimize gitmeyeceğiz”

Kardeşi Muhammed'in 2015 yılında yüzde 70 engelli raporu olmasına rağmen terör örgütü PKK'lılar ile HDP'liler tarafından kandırılarak dağa götürüldüğünü ileri süren Ruken Canbey ise “Ben kardeşim için buradayım. Hava Diyarbakır'da eksi derecelerde ve şu anda çok soğukta bekliyoruz. HDP'den kardeşimi ile burada bulunan bütün ailelerin çocuklarını istiyoruz. Bu çocukları almadan da bu kapıdan gitmeyeceğiz. Kış, kar, yağmur ve çamur demeden bu kapıda bekleyeceğiz. Çocukları almadan da evimize gitmeyeceğiz. Çocukları da Allah'ın izniyle alacağız onlardan” diye konuştu.

“Çocuklarımız bir tas sıcak çorbaya muhtaç”

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinden gelip evlat nöbetine devam eden Necibe Çiftçi de “Görüyorsunuz ne kadar soğuk bir hava var ve bizler bu soğuk havada duramıyoruz. Evlatlarımız nasıl dağlarda duruyorlar? Mağaralarda nasıl duruyorlar, aç ve susuz bir şekilde bir tabak sıcak çorbaya onların ihtiyaçları var. Biz, bu soğukta duramıyoruz, bizim evlatlarımız dağlardaki mağaralarda mahkum kalmışlar. Bizler aileler olarak evlatlarımız için mücadele etmeye devam edeceğiz. Bir evladımız bile dağda kalsa biz mücadeleye devam edeceğiz” şeklinde konuştu.