Diyarbakır'da dört araç kazaya karıştı, taraflar birbirinin üstüne yürüdü

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde dört aracın karıştığı kazada 1 kişi hafif yaralandı. Kaza sonrası taraflar çocukların yanında birbirinin üstüne yürüdü.

Kaza, Bağlar ilçesi Fatih Mahallesi Cemiloğlu Caddesi'nde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, 21 ADP 185 plakalı otomobil ara yoldan ana yola geçtiği sırada plakası öğrenilemeyen bir minibüs çarptı. Otomobilin arkasındaki 42 FR 259 plakalı otomobil de kazaya karışmamak için durduğu sırada arkasından gelen 21 ACG 220 plakalı otomobil çarptı. Kazada Z.Ç. hafif yaralandı.

Kazanın 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve trafik ekipleri sevk edildi. Yaralı, olay yerinde ilk müdahalesi yapıldıktan sonra hastaneye sevk edildi.

Kaza yerinde tutanak tutulduğu sırada taraflar arasında gerginlik yaşanırken, çocukların yanında birbirlerinin üstüne yürüdüler. Tartışma, polisin ve vatandaşların araya girmesiyle büyümeden yatıştırıldı.