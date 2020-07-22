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Diyarbakır'da duruşma çıkışı silahlı kavga: 1 yaralı

Diyarbakır’da aralarında husumet bulunan iki grup, duruşma çıkışı adliye önünde kavgaya tutuştu.

Diyarbakır'da aralarında husumet bulunan iki grup, duruşma çıkışı adliye önünde kavgaya tutuştu. Silah ve bıçakların kullanıldığı kavgada 1 kişi yaralandı.


Olay, Diyarbakır Adalet Sarayı önünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre aralarında husumet bulunan iki grup, mahkemedeki duruşmanın ardından adliyeden çıktı. Tarafların adliye önünde başlayan tartışması kısa sürede silahlı ve bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada 1 kişi, göğsünden aldığı bıçak darbesi ile yere yığıldı. Güvenlik güçlerinin müdahalesi ile grup ayrıldı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sevk edilen 112 acil sağlık ekibince yapılan ilk müdahalenin ardından yaralı, hastaneye kaldırıldı.


Kavgaya karışanlar gözaltına alınırken, adliyenin etrafına güvenlik güçleri tarafından etten duvar örüldü.


Olayla ilgili geniş çapta inceleme başlatıldı.

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