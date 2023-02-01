Diyarbakır'da düzenlenecek spor ekinliklerinin programı belli oldu

Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü ile Diyarbakır Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün organize ettiği müsabakalar, Köşkler Kapalı Spor Salonu ve Seyrantepe Kapalı Spor Salonu'nda gerçekleşecek.

Türkiye Dağcılık Federasyonu Büyükler Türkiye Şampiyonası, 02-05 Şubat tarihlerinde saat 09.30'da Köşkler Kapalı Spor Salonu'nda açılış seremonisi ile başlayacak. Şampiyonaya toplamda 15 ilden 80'e yakın sporcu katılacak.

Okul Sporları Judo Yıldızlar Kız-Erkek grup mücadeleleri ise 03-04 Şubat tarihlerinde saat 09.00'da Seyrantepe Kapalı Spor Salonu'nda gerçekleşecek. Şampiyonaya toplamda 15 ilden 190 sporcu katılım sağlayacak.

Okul Sporları Basketbol U14 Kızlar Bölge Şampiyonası da 07-08-09 Şubat'ta Köşkler Spor Salonunda düzenlenip, 4 takım mücadelesine sahne olacak.