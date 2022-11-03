Diyarbakır'da düzenlenen festival, otellere olumlu etki sağladı

Tarihi, kültürel ve inanç turizmi açısından ön plana çıkan Diyarbakır'da huzur ortamının yakalanmasıyla geçtiğimiz ay düzenlenen festivale otellerdeki doluluk oranına yüzde 90'ın üzerinde etki sağladı.

Binlerce yıldır farklı medeniyetlere eşlik eden Diyarbakır'da 8-16 Ekim tarihlerinde düzenlenen festival etkinliklerinin otellerdeki doluluk oranına pozitif yansıdığını söyleyen Diyarbakır Plaza Hotel Ön Büro Müdürü Sabahat Sancaroğlu, soğuk havaların etkisiyle Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP) turlarındaki yoğunluğun geçtiğimiz aya göre düştüğünü söyledi.

İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine açıklamalarda bulunan Sancaroğlu, “Festivalin olduğu hafta otellerimizde doluluk oranı yüzde 90'ın üzerinde oldu. Bu tür festivallerin şehrimize katkısı çok oluyor. Hem büyük işletmeciler açısından hem de küçük işletmeciler açısından ekonomik yönden pozitif bir yansıma oldu. Her yıl böyle festivallerin düzenlenmese gerekiyor. Bu tür festivallerin çoğalması ve devam etmesini temenni ediyoruz. GAP turları çerçevesinde Ekim ayı içerisinde gerçekleşen gezilerde otellerimizde yüzde 80 doluluk söz konusuyken havaların soğumasıyla bu oran Kasım ayında yüzde 50'lere düştü. Diyarbakır'a bu tarz gezilerle birlikte her yıl neredeyse bir milyon turist gelmekte. Bu oranın önümüzdeki yıllarda 2-3 katına çıkmasını bekliyoruz” dedi.

Diyarbakır'a gelecek olan turistlerin ön yargılarını bir kenara bırakması gerektiğine dikkat çeken Sancaroğlu, “Batı illerinden Diyarbakır'a gezmeye gelmek isteyen misafirlerimizin çoğunda ön yargı bulunuyor. Bu ön yargı Diyarbakır'a gelip gezdikten sonra kırılıyor. Sonucunda bu olumlu bakış açısı da bizim tanıtımımıza pozitif yansıyor. Diyarbakır'ın tanıtımı bizim için önemli. Vatandaşımız ön yargılarını kırıp Diyarbakır'a gelsin” ifadelerinde bulundu.

16 Kasım'da Diyarbakır'da oynanacak olan Türkiye-İskoçya maçının da otellerdeki doluluk oranına etkisi olacağını söyleyen Sancaroğlu, “Diyarbakır'da düzenlenecek olan Türkiye-İskoçya milli maçına yaklaşık bin 500 İskoç taraftarı bekleniyor. Bu tarafta buraya geldiği zaman zaten Diyarbakır'ımızın güzelliğini ve tarihi surlarımızı göreceklerinden dolayı yine kentimizin reklamı olacak diye düşünüyoruz” diye konuştu.