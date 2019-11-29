Diyarbakır'da 'Eğitime Destek' protokolü imzalandı

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında TYT/AYT ile Liseye Geçiş Sınavı'na (LGS) hazırlanan öğrencilerin performanslarının ölçülmesi ve değerlendirilmesi amacıyla ‘Eğitime Destek' protokolü imzalandı.

Cumhuriyet Fen Lisesi Eren Şahin Konferans Salonunda düzenlenen törene Diyarbakır Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hasan Basri Güzeloğlu, İl Milli Eğitim Müdürü Doç. Dr. Feysel Taşçıer, kamu kurum müdürleri, öğretmenler ve davetliler katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende konuşan Vali Güzeloğlu, en nitelikle alanları ve uğraşlarının eğitim olduğunu söyledi. Vali Güzeloğlu, “Eğitim insandan başlayarak toplumu ve geleceği şekillendiren en önemli ve belirleyen bir alan. Bu yılın sonunda umutluyuz. Çok önemli ve değerli kazanımlar elde edeceğiz. 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde büyük fedakarlıkla çalışan, başarılı ve öne çıkan 100 öğretmeni kültür ve moral gezisiyle ödüllendirmiştik. Bunun bir tarafı eksik kaldı. 100 öğretmenin yanı sıra il genelinde başarılı ve öne çıkan 100 öğrencimizi de yurt dışına göndereceğiz” dedi.

Daha sonra konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Doç. Dr. Taşçıer ise, Eğitim Desteği protokolünün Türkiye'de bir ilk olduğunu söyledi. Taşçıen, “Deneme sınavlarımız yön haritamızı bulmamız da zayıf yönlerimizi güçlendirmemizde ve geleceğe daha iyi hazırlamamızda perspektif sunacaktır. Örneğin Diyarbakır'ın merkez okullarında da en ücra köşesinde bulunan okullarımızda da bu deneme sınavı uygulanacaktır. LGS'ye hazırlanan 8. sınıf öğrencilerimize uygulanmak üzere 1. dönem 2, 2. dönem 2 olmak üzere toplam 4, YKS'ye hazırlanan 12. sınıf öğrencilerimize de uygulanmak üzere 1. dönem 2, 2. dönem 2 olmak üzere toplam 4 sınav uygulanacaktır. Çocukların gerçek sınava hazırlanmalarını test edebilecek bir süreç olacak. İlçelerde ya da köylerde bir çocuğun göstereceği başarıyı yakalayabileceğiz. Onu daha da eğitim olarak destekleyeceğiz. Diyarbakır ciddi bir potansiyele sahip, bunun test edilmesin ve deneme sınavlarıyla ortaya çıkarılması bizim yönümüzü tayin etmemizde büyük bir işaret fişeği olacaktır” diye konuştu.

Konuşmaların ardından Vali Güzeloğlu ve İl Milli Eğitim Müdürü Doç. Dr. Feysel Taşçıer arasında Eğitime Destek protokolü imzalandı.

Tören, toplu fotoğrafların ardından sonra erdi.