Diyarbakır'da ekim ayında 490 operasyon: 574 şüpheliye işlem, 94 kişi tutuklandı

Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Narkotik Suçlarla Şube Müdürlüğü ve diğer emniyet müdürlüğü birimleri tarafından 2022 yılı ekim ayı içerisinde kent genelinde 490 operasyon düzenlendiği belirtildi. 574 şüpheliye işlem yapıldığı ifadelerine yer verilen paylaşımda, 94 şüpheli sevk edildiği adli mercilerce tutuklandığı, 22 şüpheli ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldığı kaydedildi.

Paylaşımda, “Operasyonlarda; 536 kilo 378,97 gram skunk, 113 kilo 291 gram esrar ve türevleri, 7 kilo 755, 11 gram metamfetamin, 3 kilo 406,43 gram kokain, 1090 kök kenevir bitkisi, 97,13 gram eroin, 273 adet sentetik ecza, 55 adet ecstasy, 5 adet hassas terazi, 4 adet av tüfeği, 2 adet Kalaşnikov (AK-47) uzun namlulu silah, 4 adet silah uzun namlulu silah şarjörü, 201 adet uzun namlulu silah şarjörü, 7 adet tabanca, 1 adet kurusıkı tabanca, 8 adet tabanca şarjörü, 53 adet tabanca fişeği ele geçirildi” ifadelerine yer verildi.