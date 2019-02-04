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Diyarbakır'da ekonomi değerlendirme toplantısı yapıldı

Diyarbakır’da, Vali Hasan Basri Güzeloğlu başkanlığında ekonomi değerlendirme toplantısı yapıldı.

Diyarbakır'da, Vali Hasan Basri Güzeloğlu başkanlığında ekonomi değerlendirme toplantısı yapıldı.


Toplantıya, Vali Güzeloğlu'nun yanı sıra Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Kaya, Diyarbakır Ticaret Borsası Başkanı Engin Yeşil, STK temsilcileri ve kamu kurum müdürleri katıldı. Toplantıda Diyarbakır ekonomisinin güçlendirilmesi için alınacak önlemler ve yapılması gerekenler hakkında istişarede bulunuldu. Bölgenin ticaret ve kültür merkezi konumunda olan Diyarbakır'ın, gelişen, güçlenen ekonomik potansiyeli ve artan yatırım taleplerine paralel olarak yeni üretim alanları oluşturulması ile ilgili yapılması gerekenler görüşüldü.

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