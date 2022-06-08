İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Diyarbakır'da elektrik kontağından ev yangını

Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde bir evde elektrik kontağından çıkan yangında bir kişi dumandan etkilendi.

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde bir evde elektrik kontağından çıkan yangında bir kişi dumandan etkilendi.


Edinilen bilgilere göre, Bağlar ilçesi Kaynartepe Mahallesi 241. sokakta üç katlı bir binanın son katında iddiaya göre elektrik kontağından yangın çıktı. 112 Acil Komuta Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, kısa sürede olay yerine intikal ederek yangını söndürdü. Yangından bir kişinin dumandan etkilenmesi üzerine tedbir amaçlı müşahede altına alındığı öğrenildi.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.