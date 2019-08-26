Diyarbakır'da elektrik tellerine takılan güvercini DEDAŞ ekipleri kurtardı

Diyarbakır'da yüksek gerilim hattına takılı olan güvercini vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen DEDAŞ ekipleri kurtardı. Güvercini tellerden kurtardıktan sonra öpen DEDAŞ personelini vatandaşlar alkış çalarak tebrik etti.

Olay, merkez Bağlar ilçesi Şeyhşamil Mahallesi 512 Sokak Mızrak 10. apartmanı önünde meydana geldi. Yüksek gerilim hattına ait tellere bir güvercinin takılı olduğunu gören vatandaşlar durumu Dicle Elektrik (DEDAŞ) ekiplerine bildirilmesi üzerine ekipler, apartmanın önüne gelerek kurtarma çalışması başlattı. Yapılan çalışmalarda önce yüksek gerilim hattındaki enerji kesildi, ardından güvercini kurtarma çalışması başlatıldı. Yapılan çalışmalar neticesinde yüksek gerilim hattına takılı olan güvercini DEDAŞ personeli pense yardımıyla elektrik telini kesip kurtardı.

DEDAŞ personeli kurtardığı güvercini öptü

Kurtarma sırasında DEDAŞ personeli güvercini eline alıp öperek aşağı getirirken, bu sırada yapılan çalışmaları izleyen vatandaşlar alkış çalarak DEDAŞ personelini tebrik etti. Güvercinin veterinere götürülerek tedavisi yapıldıktan sonra doğal yaşama bırakıldığı öğrenildi.