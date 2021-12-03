Diyarbakır'da engelliler unutulmadı

Diyarbakır'ın Yenişehir Belediyesi ile Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla engelli bireyler unutulmayarak kutlama programı düzenledi.

Engelli insanların sorunlarına dikkat çekmek ve toplumsal farkındalık oluşturmak amacıyla Diyarbakır Yenişehir Belediyesi ile Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen etkinliğe Vali Yardımcısı Zerrin Çay Beşikci, Sur İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Abdullah Çiftçi, Yenişehir Belediyesi Başkan Yardımcısı Mustafa Temel, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Muzaffer Akçam, Altı Nokta Körler Derneği Başkanı Mehmet Akif Karakaş ile çok sayıda davetli katıldı.

“Yeter ki siz engel olmayın”

Düzenlenen etkinlikte konuşan Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Muzaffer Akçam, Birleşmiş Milletler tarafından 3 Aralık tarihinin Dünya Engelliler Günü ilan edildiğini hatırlatarak, "Engellilik sadece engellilerin ve ailelerinin maruz kaldığı sağlık sorunu olmaktan ziyade sosyal boyutlarıyla her birimizi yakından ilgilendiren olumsuz etkilerini asgariye indirebilmek için herkesin katkı ve ortak çabasına ihtiyaç duyan toplumsal bir husustur. Şunu hiçbir zaman unutmayalım hepimiz bir engelli adayıyız. Yaşamak için engel yok. Yeter ki siz engel olmayın" dedi.

“5378 sayılı yasa bizim için millat oldu”

Altı Nokta Körler Derneği Başkanı Akif Karakaş ise 2005 yılında özellikle çıkartılan 5378 sayılı Engelliler Kanununun kendileri için bir milat olduğunu anlatarak, "Yasa çıktıktan sonra ve akabinde hayata geçirilen yönetmelikler ile eğitim, istihdam, sosyal ve ekonomik anlamda engelli vatandaşlarımıza çok önemli hizmetler yapılmaktadır" diye konuştu.

Yapılan konuşmaların ardından etkinlik Yenişehir Belediyesi Engelsiz Yaşam Merkezinde eğitim gören kursiyerlerin de skeç ve erbane gösterileri yapılırken, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünün hazırlamış olduğu tiyatro ve halk oyunları gösterisi ve koro dinletisiyle son buldu.