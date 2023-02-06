Diyarbakır'da enkaz altındaki biri çocuk 3 kişi jandarma ekiplerince kurtarıldı

Diyarbakır’da jandarma ekiplerince merkez üssü Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesi olan ve 10 ili etkileyen 7.
Diyarbakır'da jandarma ekiplerince merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan ve 10 ili etkileyen 7.7 büyüklüğündeki depremde yıkılan binanın enkazından biri çocuk 3 kişi çıkarıldı.
Diyarbakır'da jandarma ekiplerince merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan ve 10 ili etkileyen 7.7 büyüklüğündeki depremde yıkılan binanın enkazından biri çocuk 3 kişi çıkarıldı. Jandarma Genel Komutanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Diyarbakır Sualtı Arama Kurtarma Timi'nin 5 Nisan Mahallesi'nde yıkılan bir binada bulunan biri çocuk 3 kişiyi kurtardığı bildirildi. Paylaşımda, "Bir ses, bir nefes, bir umut. Diyarbakır Sualtı Arama Kurtarma Timimiz, 5 Nisan bölgesinde yıkılan bir binada bulunan ikisi yetişkin, biri çocuk 3 vatandaşımızı kurtararak sağlık ekiplerine teslim etmiştir" denildi.