Diyarbakır'da enkaz altındaki biri çocuk 3 kişi jandarma ekiplerince kurtarıldı

Diyarbakır'da jandarma ekiplerince merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan ve 10 ili etkileyen 7.7 büyüklüğündeki depremde yıkılan binanın enkazından biri çocuk 3 kişi çıkarıldı.

Diyarbakır'da jandarma ekiplerince merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan ve 10 ili etkileyen 7.7 büyüklüğündeki depremde yıkılan binanın enkazından biri çocuk 3 kişi çıkarıldı. Jandarma Genel Komutanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Diyarbakır Sualtı Arama Kurtarma Timi'nin 5 Nisan Mahallesi'nde yıkılan bir binada bulunan biri çocuk 3 kişiyi kurtardığı bildirildi. Paylaşımda, "Bir ses, bir nefes, bir umut. Diyarbakır Sualtı Arama Kurtarma Timimiz, 5 Nisan bölgesinde yıkılan bir binada bulunan ikisi yetişkin, biri çocuk 3 vatandaşımızı kurtararak sağlık ekiplerine teslim etmiştir" denildi.