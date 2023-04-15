Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Diyarbakır'da enkaz kaldırma çalışmaları devam ediyor.

6 Şubat tarihinde merkez üssü Kahramanmaraş olan depremlerden etkilenen Diyarbakır'da hasar tespit çalışmaları tamamlandı. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü, kentte yaptığı çalışmalarda 4 bin 612 yapıda ağır, 3 bin 428 yapıda orta, 45 bin 245 yapıda ise az hasar tespit etti. Kahramanmaraş merkezli depremlerden dolayı kentte acil yıkım kararı alınan 14 binada yıkım ve enkaz kaldırma çalışmaları ise sürüyor.

24 Şubat'ta başlatılan yıkım çalışmaları çerçevesinde Yenişehir ilçesinde Galeria Sitesi A, C ve D blokta yıkım çalışmaları geçtiğimiz günlerde tamamlandı, enkaz kaldırma çalışmaları ise devam ediyor. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi ve Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü Ekipleri, kentteki ağır hasarlı binaların yıkımını sıralı bir şekilde sürdürürken, deprem gecesi yıkılan binaların enkazı kaldırıldı.

Yıkımı tamamlanan yapılardan çıkan molozlar, Büyükşehir Belediyesi'nin Dokuzçeltik Mahallesi'nde bulunan Hafriyat Depolama Alanı'na taşınıyor.