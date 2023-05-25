Diyarbakır'da eşini öldüren zanlı yakalandı

Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde eşini boğazını keserek öldüren koca, polis ekipleri tarafından yakalandı.

Olay, Ergani ilçesi Şirinevler Mahallesi Arif Biçen 2. Sokak'ta meydana geldi. Alınan bilgilere göre, Vezire Ertürk ve kocası Mehmet Ertürk arasından tartışma yaşandı. Tartışmanın büyümesi üzerine Mehmet Ertürk, 3 çocuk annesi 32 yaşındaki eşini boğazından bıçaklayarak evden kaçtı.

Vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezine yaptığı ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptığı kontrollerde kadının hayatını kaybettiğini belirledi.

Çifttin çocukları okulda olurken, akraba olan yakınları olay yerinde sinir krizi geçirdi.

Asayiş büro amirliği ekipleri kaçan zanlıyı elinde bıçakla yaralı olarak yakaladı.