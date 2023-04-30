İhlas Haber Ajansı

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Diyarbakır'da eşini ve kuzenini öldüren zanlı tutuklandı

Diyarbakır’ın Ergani ilçesinde eşini boğarak, kuzenini de bıçaklayarak öldürdükten sonra polise teslim olan zanlı tutuklandı.

Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde eşini boğarak, kuzenini de bıçaklayarak öldürdükten sonra polise teslim olan zanlı tutuklandı.



Ergani ilçesine bağlı Kemaliye Mahallesi 1. Gülbaran Caddesi'nde dün bir evde 1'i kadın 2 kişinin cesedinin bulunmasıyla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. Soruşturma çerçevesinde polise teslim olan ve eşi S.Ö.'yü boğarak, kuzeni M.T.'yi de bıçaklayarak öldürdüğünü itiraf eden şüpheli Y.Ö.'nün emniyetteki işlemleri tamamlandı.


Adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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