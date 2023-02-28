Diyarbakır'da esnafa fahiş fiyat denetimi

Zabıta Daire Başkanlığı, vatandaşlardan gelen ihbar üzerine depremin ardından marketler ve nakliyecilerin fahiş fiyat uygulayıp uygulamadığını belirlemek için denetimler yapıyor.

Zabıta ekipleri, kent merkezinde marketleri fahiş fiyat, fiyat etiketi ve son kullanma tarihi konusunda denetledi. Yapılan çalışmada iş yerlerine 6 haksız fiyat denetim tutanağı, 23 uygunluk tespit tutanağı ve 1 iş yerine ise etiket olmadığı için ceza tutanağı düzenlendi, son kullanma tarihi geçen ürünlerin imhası gerçekleştirildi.

Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri, şikayet üzerine harekete geçerek nakliyecilerin taşıma izin belgesini kontrol etti.

Yapılan denetimlerde fahiş fiyat uygulanmaması uyarısında bulunan zabıta ekipleri, izin belgesi olmayan 3 nakliyeciye cezai işlem uyguladı.

Büyükşehir Belediyesi, fırsatçılık yaparak vatandaşların mağdur edilmesini önlemek amacıyla denetimlerine devam edecek.