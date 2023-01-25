Diyarbakır'da esnafın mesleki becerilerinin geliştirilmesi için protokol imzalandı

Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Abdullah Çiftçi ile Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği Başkanı Alican Ebedinoğlu, halka daha verimli, kaliteli hizmetlerin sunulması, esnafın mesleki becerilerinin geliştirilmesi, kurumlar arası erişilebilirliğin artırılması amacıyla işbirliği protokolü yapıldı.

Protokol ile kentin kalkınması, mesleki araştırmaların yapılması, kent estetiğine uygun Ar-Ge projelerinin geliştirilmesi, gastronomi, sosyal, kültürel, sanatsal, sportif, tarımsal projelerin hayata geçirilmesi, kentte faaliyet gösteren esnaf ile sanatkârlara eğitimler verilmesi gibi ortak çalışma ve projelerin uygulanması hedefleniyor.