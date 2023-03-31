Diyarbakır'da etkili olan kar yağışı çiftçiyi hem sevindirdi hem de korkuttu

Diyarbakır'ın Kocaköy ilçesinde Mart ayının son gününde etkili olan kar yağışı çiftçiyi hem sevindirdi hem korkuttu.

Diyarbakır Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi, dün yaptığı son değerlendirmelere göre bugün için yüksek yerler başta olmak üzere Siirt ve Şırnak'ın bazı ilçeleri için kar yağışı uyarısında bulunmuştu. O uyarıların ardından belirtilen bölgelerde yer yer kar yağışı yaşanırken, kar yağışı dalgası Diyarbakır'ın Kocaköy, Kulp, Silvan ve kuzey tarafındaki diğer ilçelerinde de etkisini gösterdi. Sabah saatlerinde lapa lapa başlayan kar yağışı, Mart ayının son günlerinde her yeri beyaza bürüdü.

Kar yağışını değerlendiren çiftçi Fırat Kılıç, “Bu mevsimde bu karın yağması bir yandan iyi, bir yandan kötü. İyi tarafı ilaçlardan sonra attığımız gübreden sonra yağması iyi geldi. Ama don yaparsa bayağı bir hasar verir” dedi.