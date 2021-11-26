Diyarbakır'da evde alacak verecek meselesi tartışması kanlı bitti: 1 ölü, 1 ağır yaralı

Diyarbakır'da iddiaya göre, aralarında alacak verecek meselesini konuşmak için misafir olarak geldikleri evde çıkan silahlı kavga sonucu ev sahibinin oğlu 20 yaşındaki Abdullah açılan ateş sonucu kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti, babası Necati Çetin (45) ise ağır yaralandı. Polis, olay sonrası evden kaçan şüphelilerin yakalanması için inceleme başlattı.

Olay, Diyarbakır Merkez Sur ilçesine bağlı Dicle Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Çetin ailesi ile isimleri öğrenilemeyen bir grup arasında alacak verecek meselesi için evde buluşma sağlandı.

Evde konuştukları sırada aralarında çıkan tartışma sonucu eve gelen isimleri öğrenilemeyen kişi yada kişiler üzerlerinde bulundurdukları silahları ateşledi. Kurşunların isabet ettiği Abdullah ve babası Necati Çetin kanlar içerisinde yere yığıldı. Evde bulunanların bağrışmalar üzerine mahalleli durumu polise ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipler, yaralılara yaptıkları ilk müdahalenin ardından Dicle Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırdı. Polis olay sonrası bölgede inceleme yaparken çok sayıda tabanca mermisi buldu.

1 kişi hastanede öldü

Olay yeri inceleme ekipleri tarafından toplanılan boş ve dolu mermi kovanları incelenmek üzere delil torbasına konulurken, ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Abdullah Çetin yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirirken babası Necati Çetin ise ağır yaralı olarak tedaviye alındı.

Polis, olayın ardından bölgeden kaçan şüphelilerin yakalanması için geniş çaplı inceleme başlatırken, olay sırasında evde bulunan diğer aile fertlerinin ifadelerine başvurmak üzere emniyete götürdü.