Diyarbakır'da evinde 2 kilo uyuşturucu ile yakalanan zanlı tutuklandı

Diyarbakır'ın Bismil İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekiplerince evinde 2 kilo uyuşturucu ile yakalanan zehir taciri tutuklandı.

Alınan bilgilere göre, Bismil İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, Ü.O. (28) isimli şahsın ikametine yaptıkları baskında 2 kilogram kubar esrar ve 2 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirdi. Gözaltına alınan şahıs, İlçe Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından Bismil Adalet Sarayına sevk edildi. Çıkarıldığı mahkemece tutuklanan şüpheli cezaevine gönderildi.