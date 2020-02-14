Diyarbakır'da evlat nöbetindeki ailelerin direnişi büyüyor

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiası ile HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi başlatan aile sayısı 165'inci günde 84'e yükseldi. Erzurum'dan evlat nöbetine katılan Mikail Aslan, "Vicdansızlar oğlumu çaldılar, götürüp sattılar" dedi.

Diyarbakır'da çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde 165 gündür oturma eylemi başlatan aile sayısı 84'e yükseldi. Oğlun Volkan Aslan'ın (17) 2014 yılında çalıştığı İstanbul'da terör örgütü PKK yandaşları tarafından kandırılarak dağa kaçırıldığını iddia eden baba Melik Aslan, HDP il başkanlığı binası önüne gelerek 165 gündür oturma eyleminde olan ailelere katıldı. Erzurum'un Karaçoban ilçesinden gelen baba Aslan, "Benim oğlum kayıptır. 2014 yılından beri kendisinden haber alamıyorum. İstanbul'da benim oğlumu çaldılar, götürüp sattılar" diye konuştu.

"Oğlum gel bu işin sonu yok, bu Ermeni oyunu"

Bir gece kendisine haber geldiğini ve Volkan'ın kayıp olduğu bilgisini aldığını belirten baba Aslan, "Ben aynı gece karakola gittim, ifademi verdim ve 6 yıldır oğlum kayıp. Ben buradan Volkan'a seslenmek istiyorum, oğlum gel ve bu işin sonu yoktur. Bu Ermeni oyunudur, biz devletimizin yanındayız, biz devletimizden ayrılmayacağız ve ölene kadar ayrılmayacağız. Ne olursun gel burada seni bekliyorum. Volkan gelmeyene kadar da gitmeyeceğim" şeklinde konuştu.

Baba Melik Aslan açıklamasının ardından evlat nöbetindeki ailelere katılarak elinde çocuğunun fotoğrafını göstererek, "Benim oğlum budur. Vicdansızlar götürdüler ve ben geri istiyorum" ifadelerini kullandı.