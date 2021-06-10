Diyarbakır'da evlat nöbetindeki babadan HDP'li Buldan'a sert tepki

Diyarbakır'da evlat nöbetindeki baba Süleyman Aydın, HDP'li Pervin Buldan'ın "HDP neden kapatılıyor" sözlerine tepki göstererek, “Kandile eleman mı gönderemiyorsunuz?, PKK'da katılım sıfıra mı indi? Ve bundan rahatsızlık mı duydunuz? Biz sonuna kadar sizinle mücadele vereceğiz” dedi.

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019'dan itibaren farklı kentlerden Diyarbakır'a gelerek HDP il binası önünde başlatılan oturma eylemi 647'inci gününde de sürerken, 5 yıl önce kaçırılan oğlu Özkan (20) için 9 Eylül 2019'dan beri HDP il binası önünde oturma eylemini sürdüren Diyarbakırlı Süleyman Aydın, HDP'li Pervin Buldan'a sert tepki gösterdi.

647 gündür HDP il binası önünde evladı için oturma eyleminde olduğunu belirten baba Aydın, “Biz sonuna kadar bunlarla mücadele edeceğiz. Zafer burada bulunan anne ile babaların olacaktır. HDP kepenk kapatıp kaçtı, suçlu insan kaçar ve biz sonuna kadar mücadelemizi sürdüreceğiz” diye konuştu.

"Sonuna kadar sizinle mücadele vereceğiz"

HDP'li Pervin Buldan'ın, "HDP neden kapatılıyor" sözlerine de tepki gösteren baba Aydın, “Kandile eleman mı gönderemiyorsunuz?, PKK'da katılım sıfıra mı indi? Ve bundan rahatsızlık mı duydunuz? Biz sonuna kadar sizinle mücadele vereceğiz ve biz sonuna kadar devletimizin yanındayız. Devletimiz çok büyüktür. Devletimiz PKK ile de mücadelesini veriyor HDP ile de mücadelesini veriyor. İnşallah bizim çocuklarımızı da kurtarırlar bu hasretlik biter ve biz sonuna kadar onlarla mücadele edeceğiz” ifadelerini kullandı.