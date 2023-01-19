Diyarbakır'da evlat nöbetine 2 aile daha katıldı

Çocuklarının terör örgütü PKK mensuplarınca dağa kaçırıldığını ileri süren ailelerin evlat nöbeti kararlılıkla devam ederken 2 ailenin eyleme dahil olmasıyla sayı 353'e yükseldi.

Farklı kentlerden 3 Eylül 2019 yılında Diyarbakır'a gelerek oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti bin 235'inci gününde devam ediyor. HDP il binası önünde aileler evlat nöbetini sürdürürken nöbetteki aile sayısı artıyor.

Adana'dan Diyarbakır'a gelerek oturma eylemine dahil olan Ali Tulğay'ın ağabeyi Mehmet Tulğay, kardeşinin 1993 yılında 15 yaşındayken Mardin'den dağa kaçırıldığını iddia etti.

Kardeşine teslim ol çağrısında bulunan Tulğay, “Diyarbakır'ın Bismil ilçesinden geliyorum. Benim kardeşim dağdadır. Basın aracılığıyla kendisine seslenmek istiyorum. Kardeşim neredeysen en yakın güvenlik güçlerimize teslim ol. Sana hiçbir ceza verilmeyecek. Geldiğin gibi annenin yanına gideceksin. Eğer bugüne kadar hep birlikte mücadele etmiş olsaydık bugün (HDP) binası burada kurulmuş olmayacaktı. Buradan çocukları dağda olan bütün ailelere sesleniyorum. Hiç kimse bizi yıldıramaz ve korkutamaz. Bugün çocuklarımızın şehir içerisinde HDP tarafından nasıl yönlendirildiğini biliyoruz. İçişleri Bakanlığına sesleniyorum. HDP'nin mahalle komisyonunun üzerinde durulmasını istiyorum. Yeter artık. Burası bir parti binası değildir. Burası (HDP il binası) bir terörün imalathanesidir. Çocuklarımızın beyninin yıkatıldığı yerdir. Sizden korkumuz olmadı, olmayacak, olmaz da. Hodri meydan diyorum size. Yeter artık çocuklarımızın kanından menfaat temin eden insanlarısınız. Size insan demek de yanlış bir şeydir ama lafın icabı söylüyorum. Kardeşim devletimizin askerine sıktığın her bir kurşunu benim yüreğime değiyor. Gel teslim ol. Biran önce dön artık” dedi.

Oturma eylemine katılan Mihriman Doğru'nun annesi Şemsihan Doğru gazetecilere açıklama yapmazken, evladının 2015 yılında 15 yaşındayken kandırılarak dağa kaçırıldığı bilgisi alındı.