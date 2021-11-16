Diyarbakır'da eylem hazırlığındaki 2 PKK'lı terörist mühimmatlarla yakalandı

Diyarbakır'da polis ekipleri, kamu kurum müdürlerine yönelik eylem hazırlığında olan 2 PKK'lı teröristi kaldıkları evde mühimmatlarla birlikte yakaladı. Yakalanan teröristler sevk edildikleri adli mercilerce tutuklanarak cezaevine konuldu.

Diyarbakır polisi aldığı istihbarat sonucunda kentte bulunan 2 PKK'lı teröristin kamu kurum müdürlerine eylem hazırlığında olduğunu tespit ettiğini öğrenerek operasyon başlattı. Polis ekipleri teröristlerin kaldıkları Bağlar ilçesindeki eve operasyon yaptı. Önceki gün şafak vakti eve yapılan operasyonda teröristler evde kıskıvrak yakalanarak gözaltına alınırken, üzerlerinde çok sayıda mühimmat ve örgütsel malzeme bulundu.

Emniyette ifade işlemleri tamamlanan 2 terörist, sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine konuldu.