Diyarbakır'da F-16 hareketliliği

Terör örgütü unsurlarının Gaziantep’in Karkamış ilçesine saldırısı sonrası ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıklamaları sonrasında Diyarbakır 8.
Terör örgütü unsurlarının Gaziantep'in Karkamış ilçesine saldırısı sonrası ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamaları sonrasında Diyarbakır 8. Ana Jet Üssü'nden F-16'lar havalandı.
Fırat'ın doğusundan Gaziantep'in Karkamış ilçe merkezine yapılan havan saldırısıyla biri çocuk, biri öğretmen olmak üzere 3 sivil vatandaş hayatını kaybederken, 10 kişi de yaralanmıştı. Terör saldırısı sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kara harekatına işaret ederken, 'Pençe-Kılıç Hava Harekatı'na katılarak operasyonları başarılı bir şekilde icra eden Diyarbakır 8. Ana Jet Üs Komutanlığı'ndan uçaklar havalandı.