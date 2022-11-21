Diyarbakır'da F-16 hareketliliği

Terör örgütü unsurlarının Gaziantep'in Karkamış ilçesine saldırısı sonrası ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamaları sonrasında Diyarbakır 8. Ana Jet Üssü'nden F-16'lar havalandı.

Fırat'ın doğusundan Gaziantep'in Karkamış ilçe merkezine yapılan havan saldırısıyla biri çocuk, biri öğretmen olmak üzere 3 sivil vatandaş hayatını kaybederken, 10 kişi de yaralanmıştı. Terör saldırısı sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kara harekatına işaret ederken, 'Pençe-Kılıç Hava Harekatı'na katılarak operasyonları başarılı bir şekilde icra eden Diyarbakır 8. Ana Jet Üs Komutanlığı'ndan uçaklar havalandı.