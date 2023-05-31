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Diyarbakır'da faciadan dönüldü: Yakıt yüklü tanker alev aldı

Diyarbakır-Batman karayolunda seyir halinde olan yakıt yüklü tanker, tekerleğinden çıkan ateş sonucu alev aldı.

İtfaiye ekiplerinin kısa sürede müdahalesiyle faciadan dönüldü.


Olay, sabah saatlerinde Batman-Diyarbakır karayolu Bismil Üçtepe mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre seyir halinde ilerleyen yakıt yüklü tanker, tekerleğinden çıkan ateş sonucu alev aldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle faciadan dönüldü.


Olayda yaralanan olmazken, inceleme başlatıldı.

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