Diyarbakır'da farklı noktalarda ücretsiz kan şeker ölçümü yapıldı

Üniversite yönetimi tarafından düzenlenen etkinlik çerçevesinde 2. Organize Sanayi Bölgesi, alışveriş merkezleri ve Dicle Üniversitesi Hastanesinde açılan stantlarda ücretsiz kan şeker ölçümü yapılarak diyabet le ilgili broşürler dağıtıldı. Öte yandan 2. Sanayi Bölgesinde çalışan işçilere Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Öğretim Üyeleri Prof. Dr. Alpaslan Kemal Tuzcu ve Doç. Dr. Zafer Pekkolay tarafından diyabet (şeker hastalığı) tanısı risk faktörleri ve tedavi yaklaşımları hakkında sunum yapılarak bilgi verildi.

Dicle Üniversitesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Mehmet Akdağ, etkinlikle ilgili yaptığı açıklamada diyabette erken tanının önemine vurgu yaparak, “Dicle Üniversitesi Hastanesi olarak diyabette farkındalık oluşturmak için çeşitli etkinliklerde bulunuyoruz. Alışveriş merkezleri, organize sanayi bölgesi gibi toplumun yoğun olduğu yerlerde stantlar açarak ücretsiz kan şeker ölçümü yapıyoruz. Amacımız diyabetin önemini, diyabetle ilişkili gelişmeler, diyabetin oluşturduğu riskli komplikasyonları hatırlatmak ve toplumda önemli bir farkındalık oluşturmak” dedi.