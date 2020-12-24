İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Diyarbakır'da feci kaza: 2'si ağır 4 yaralı

Diyarbakır-Silvan karayolunda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç takla attı.

Kazada 2'si ağır 4 kişi yaralandı.


Kaza, Diyarbakır-Silvan Karayolu Bağpınar Mahallesi mevkinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Osman Yıltaş idaresindeki 12 AV 669 plakalı hafif ticari araç, Bağpınar mevkine geldiği sırada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Dicle Üniversitesi Hastanesi acil servisine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazada yaralananlardan 2'sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.


Kazayla ilgili geniş çapta inceleme başlatıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.