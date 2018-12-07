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Diyarbakır'da feci kaza: 4 ölü, 5'i ağır 25 yaralı

Diyarbakır’da yolcu otobüsünün kum yüklü kamyona çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi hayatını kaybetti, 5’i ağır 25 kişi yaralandı.

Diyarbakır'da yolcu otobüsünün kum yüklü kamyona çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi hayatını kaybetti, 5'i ağır 25 kişi yaralandı.



Kaza, 17.30 sıralarında Diyarbakır-Çınar karayolu Beşpınar köyü mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 21 AAE 344 plakalı yolcu otobüsü, 21 VF 040 plakalı kum yüklü kamyona arkadan çarptı. Kazada ağır hasar gören otobüste bulunan 34 kişi yaralandı. Kazanın haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda ambulans, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Güvenlik güçleri, çevrede güvenlik önlemleri alarak, yolu çift yönlü trafiğe kapattı. İtfaiye ekipleri ise, otobüste sıkışan yaralıları çıkardı. Yaralılar, ambulansla Çınar Devlet Hastanesi ve Diyarbakır'daki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan 4'ü hastanede yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. 5 yaralının durumunun da ağır olduğu öğrenildi.



Güvenlik güçleri kazayla ilgili inceleme başlattı. Yol, Karayolları ekiplerinin çalışmasının ardından tek yönlü olarak trafiğe açıldı.

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