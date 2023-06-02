Diyarbakır'da firari hükümlü jandarma ekipleri tarafından yakalandı

Diyarbakır'da kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, jandarma ekiplerinin operasyonuyla yakalandı.

Alınan bilgilere göre, Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı ve Kocaköy İlçe Jandarma Komutanlığınca aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan titiz çalışmalar devam ediyor.

Çalışmalar sonucunda, “kasten öldürme” ve “ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma taşıma veya bulundurma” suçlarından hakkında 7 yıl 8 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan B.I., icra edilen operasyon neticesinde yakalandı. Şüpheli, çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.