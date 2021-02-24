Diyarbakır'da Fırat Yılmaz Çakıroğlu adına kütüphane açıldı

Diyarbakır'ın Sur ilçesinde, 2015'te Ege Üniversitesinde çıkan olaylarda terör yandaşları tarafından bıçaklanarak öldürülen Fırat Yılmaz Çakıroğlu adına kütüphane açıldı.

Sur Kaymakamı Abdullah Çiftçi ile MHP Diyarbakır İl Başkanı Cihan Kayaalp, Bağıvar Mahallesi Kırıklar Dağı mevkinde bulunan Sur Hevsel Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi içerisinde MHP Diyarbakır İl Başkanlığı Gençlik Kolları üyesi gençlerin katkıları ve Diyarbakır Valiliği ile Sur Kaymakamlığının desteğiyle yapılan Fırat Yılmaz Çakıroğlu Kütüphanesinin açılışına katıldı. Etkinlik, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşının okunması ile başladı. Kaymakam Çiftçi ve Başkan Kayaalp, kütüphanenin açılış kurdelesini keserek üzerinde 'Şehit Fırat Yılmaz Çakıroğlu Kütüphanesi' yazan tabelayı girişe astı.

"Terör örgütü PKK onun hayallerini çaldı"

Törende bir konuşma yapan Sur Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Abdullah Çiftçi, 2015 yılında Ege Üniversitesinde PKK terör örgütü tarafından öldürülen Fırat Yılmaz Çakıroğlu'nun isminin verildiği kütüphanenin açılışını gerçekleştirdiklerini söyledi. Kaymakam Çiftçi, "Terör örgütü maalesef gerek bölgemizde ve gerekse de ülkemizde 40 yıla aşkın süredir hep can aldı. Bugüne kadar 6 bin 21 sivil ve 40 binin üzerinde insan kaybımız oldu. Fırat Yılmaz Çakıroğlu da bu kardeşlerimizden birisi ve eğitim şehidimizdir. Gençliğinin baharında üniversitede okurken, bu ülke için güzel şeyler düşünürken maalesef hem onun hayallerini hem de ailesinin değerini aldı PKK terör örgütü. Ama bugün ismi bu kütüphane ile Diyarbakır'ın Sur ilçesinde bu güzel okulumuzda yaşayacak ve burada okuyan herkes de inşallah bu öğrencimizin vatan sevgisini, vatanda aşkını ve millet şuurunu örnek alarak yetişecek. Kürt'üyle, Türk'üyle, Laz'ıyla ve Çerkez'iyle bütün unsurlarıyla bu ülkenin bölünmez bütünlüğünü inşallah bütün dünyaya haykırmış olacaklar. Kütüphanenin açılışında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.

"Artık kaybedecek bir tek gencimiz yoktur"

Kütüphanenin açılışında emeği geçen herkese teşekkür ettiklerini belirten MHP Diyarbakır İl Başkanı Cihan Kayaalp ise, "Yüzlerce ve binlerce insanımızı biz terör belasına kurban verdik. Bizler bir can daha terör belasına vermemek için elimizden gelen bütün cabayı göstereceğiz. Bugün Fırat Yılmaz Çakıroğlu adına açılmış olan bu kütüphanede Allah'ın izniyle nice Fırat'lar yetişecek. İnşallah yetişecek Fıratlar da yeni Fıratlar yetiştirecek. İnşallah bu vatana ve bu millete hizmet uğruna fedakarlıklar yapacaklardır. Bizler hiç kimseyi ayırmadan bütün gençlerimize elimizi uzatmaya çalışıyoruz ve bundan sonrada devam edecektir. Artık kaybedecek bir tek gencimiz yoktur. Ne terör belasına, ne uyuşturucuya ne de organize suç örgütlerine kaptıracak bir tek evladımız yoktur. Kütüphanemiz vatanımıza, milletimize ve özellikle Diyarbakır'ımıza hayırlı uğurlu olsun" diye konuştu.

Yapılan konuşmanın ardından açılış son bulurken, gençler ise kütüphanede kitapları inceledi.