Diyarbakır'da fırıncıların 600 derecelik sıcaklıkta zorlu Ramazan mesaisi

Türkiye genelinde olduğu gibi Diyarbakır'da da Ramazan pidesi üreten fırıncılar, iftardan saatler önce 600 derece sıcaklıktaki fırın önünde çalışarak oruçlarını tutuyor.

Diyarbakır'da hava sıcaklıklarının 25 derece olması ve Ramazan ayının bu yıl serin geçmesi pide üretimi yapan fırıncıları az da olsa rahatlattı. Fırıncılar 600 derece sıcaklığa ulaşan fırının karşısında zor koşullara rağmen oruçlarını tutarak hem Ramazan pidesi hem de ekmek üretiyor. Yenişehir ilçesi Aliemri 3. sokakta bulunan bir fırında usta olarak çalışan Hatip Ocaklı, Ramazan ayının Diyarbakır'da bu yıl serin geçtiğini söyledi. Ramazan ayının bereket ayı olduğunun belirten Ocaklı, "Ramazan bereket ayıdır. Bu ramazan ayında, halkımıza hijyenik ortamda Ramazan ayına yakışır güzel ve en iyi temiz ekmek ile pideyi çıkarmaya çalışıyoruz. 7 gün 24 saat hizmet veriyoruz. Akşam iftardan, sahura kadar açık bulunuyoruz. Yağlı ekmek, pide, yumurtalı pide, lavaş ve açık ekmek, çörek, kuru pasta ve her çeşit ürünlerimizden halkımız tadabilirler” dedi.

Ustaların 600 derece sıcaklıkta çalıştığının altını çizen Ocaklı, "Fırının sıcaklığı 600 dereceyi buluyor. Zor şartlar altında bu işi yapmak ve oruçlu olup da yapmak her babayiğidin harcı değildir. Bizde artık iman gücüyle orucumuzu tutmaya çalışıyoruz. Çok şükür tutuyoruz ve iyi geçiyor” diye konuştu.