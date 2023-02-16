Diyarbakır'da fırsatçı ev sahiplerine tepki

Diyarbakır'da deprem sonrası fırsatçılar ev fiyatlarını tavan yaptı, depremzedelerin kimi akrabalarına kimi ise depoya taşındı. Fırsatçılara yönelik tepkiler büyürken, gayrimenkul işletmecileri kolları sıvadı, başlattıkları kampanya ile fırsatçıların evlerine kira danışmanlığı yapmayarak ilgili kurumlara şikayet etti.

Kahramanmaraş merkezli depremden etkilenen Diyarbakır'da birçok aparmanda ağır hasar raporu çıktı. Evlerini taşımak için harekete geçen depremzedeler fahiş fiyatlarla fırsatçılık yapan ev sahipleri yüzünden taşınacak ev bulamadı. Kimi depremzede akrabasına kimisi ise geçici süreliğine evlerini güvenli depolara taşıdı. Fırsatçılara karşı gayrimenkul işletmecileri de kampanya başlatarak fırsatçıların evlerine danışmanlık yapmama kararı alarak ilgili kurumlara şikayette bulundu.

“Çalıştığım iş yerinin deposuna taşıyorum”

Ağır hasarlı apartmandan taşınan Metin Tekin, fahiş fiyatlardan dolayı ev bulamayınca çalıştığı iş yerinin deposuna eşyalarını taşındığını söyledi. Tekin, “Hasarlı dediler taşınmak zorundayız, 2+1 dairelere 8 bin 500- 10 bin TL arası fiyatlar veriyorlar nasıl mağdur olmayalım. Devlet adamlara bin TL taksitli ev vermiş, ev sahipleri de insanlardan 8 bin 500 TL kira istiyor. Şuanda çalıştığım şirketin deposuna yeni bir ev bulana kadar mecburen evimi bırakacağım” dedi.

“Bacanağımın evine geçiyorum”

Ağır hasarlı evlerden birinde olan ve taşınmak için ev arayan Şehmuz Baydür, ev bulamayınca bacanağının evine taşınacağını kaydetti. Baydür, “Hasarlı diye taşınıyorum ev bulamadım, kimi 7 bin kimi 10 bin TL diyor, mecburen evimi bacanağımın evinde boş olan bir odaya bırakacağım. Daha sonra ne olacağına bakacağız, deprem fırsatçılara yaradı” diye konuştu.

“İki katına yakın kira artışlarında fırsatçılık görüyoruz”

Gayrimenkul Danışmanı ve Avukat Enes Akdemir, fırsatçıların ev fiyatlarını iki katına yakın çıkarttığını kaydederek toplu dayanışma ile fırsatçıları şikayet ettiklerini ve evlerine danışmanlık yapmadıklarını vurguladı. Akdemir, “Maalesef bazı fırsatçıların bu durumu kendilerine avantaja çevirerek insanlığa ve vicdana sığmayacak bir şekilde kira fiyatlarını yükselttiklerini görüyoruz. İnsanların zorluk yaşadığı bu dönemde böylesi olaylara şahit olmak çok kötü. Bütün gayrimenkul sektöründe hizmet veren kurum ve kuruluşlarla bir kampanya başlatarak fiyatını yükselten mülk sahiplerine mülklerinin kiraya verilmemesini ve bu kişileri ilgili kurumlara şikayet edilmesi gerektiğini ifade ettik. Bu kampanyayı yürütüyoruz şuanda. 6 bin TL olan kira 11 bine yani iki katına yakın artışlarla fırsatçılık görüyoruz. Bu da vatandaşları ciddi anlamda mağdur ediyor” şeklinde konuştu.

“Satıştaki evleri geçici kiraya davet ediyoruz”

Gayrimenkul Danışmanı ve Avukat Enes Akdemir, satışta olan evlerin mülk sahipleriyle görüşerek geçici bir süreliğine kiraya dönüştürmeleri için çalışma başlattıklarını vurguladı. Akdemir, “Bugün itibariyle arz miktarını yükseltebilmek depremde zarar gören depremzedelerin mağdurları konut ihtiyacını karşılayabilmek adına şuanda boş olan ve satıştan kiraya çevirebilmek adına mülk sahipleriyle görüşerek yeni bir koordinasyon ekibi kurarak bir çalışma başlattık” diye belirtti.