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Diyarbakır'da fırtına minareleri yıktı, çatılar uçtu

Diyarbakır’da etkili olan sağanak sonrası cadde ve sokaklar suyla dolarken, Silvan ilçesinde fırtına nedeniyle bazı camilerin minareleri yıkıldı, çatılar uçtu.

Diyarbakır'da etkili olan sağanak sonrası cadde ve sokaklar suyla dolarken, Silvan ilçesinde fırtına nedeniyle bazı camilerin minareleri yıkıldı, çatılar uçtu.


Diyarbakır'da öğlen saatlerinden itibaren etkili olan kuvvetli yağış, hayatı olumsuz etkiledi. Yağış nedeniyle birçok cadde ve sokak suyla dolarken Silvan'da üç kırsal mahallede bulunan camilerin minareleri yıkıldı. Kırsal Kutlualan, Gokcetevek, Dorukardı mahallelerinde bulunan camilerin minareleri yıkıldı. Ayrıca Gokcetevek Mahallesi'nde bulunan sağlık ocağının çatısı zarar gördü. Fırtına, Diyarbakır genelinde maddi zarara yol açarken herhangi can kaybı ve yaralanma olayı yaşanmadı.

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