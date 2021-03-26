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Diyarbakır'da fuar alanındaki peyzaj çalışmalarını sürüyor

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, kentin ticaret ve turizminde büyük bir öneme sahip olan Mezopotamya Fuar ve Kongre Merkezi çevresinde peyzaj çalışmalarını sürdürüyor.


Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı, kentin, ticaret ve turizminde büyük bir öneme sahip olan fuar alanında, 34 bin metrekare kilitli taş, bordür döşeyecek ve 20 bin metrekare rulo çim serecek. Farklı türlerde 300 ağaç ve bin adet çalının dikileceği çalışmalarda, ağaçların sulanması için alana 20 bin metrekare su tesisatı döşenecek. Geçen hafta başlanan çevre düzenleme çalışmaları, mayısta tamamlanarak vatandaşın hizmetine sunulacak.


Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, kente estetik bir görünüm kazandırmak için, refüj, bulvar, park ve kaldırımlarda peyzaj çalışmaları kapsamında ağaçlandırma, mevsimlik çiçek ile çalı dikimlerini sürdürecek.

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