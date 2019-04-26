Diyarbakır'da Fuat Sezgin gençlik vizyonu etkinliği

Diyarbakır Büyükşehir Öğretmenevi'nde gerçekleşen Fuat Sezgin medeniyet okumaları gençlik vizyonu final programına Bağlar Kaymakamı Barış Demirtaş, Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürü Nazif Yılmaz, İl Milli Eğitim Müdürü Doç. Dr. Feysel Taşçıer, Dicle Üniversitesi öğretim üyesi Dr. Tahsin Kula, İlim Yayma Cemiyeti Diyarbakır Şube Başkanı Dr. Ali Karakaş, İHH Bölge Koordinatörü Barış Oktay, öğrenciler ve öğretmenler katıldı. Saygı duruşu ve istiklal Marşı'nın okunmasından sonra açılış konuşmasını yapan Diyarbakır İlim Yayma Cemiyeti Şube Başkanı Dr. Ali Karakaş, Diyarbakır'da Fuat Sezginle ilgili 60'a yakın konferans verdiklerini söyledi. Dr. Karakaş, "Biz tabi Fuat Sezgin'i tanıtırken, tarif ederken onu yitik hazineler kaşifi olarak sunuyoruz. Fuat Sezgin maalesef kütüphanelerin tozlu raflarında tozlanmış, küflenmiş, üzeri örtülmüş, yok sayılmış aşağılanıp tahkir edilmiş, bin 400 yıllık İslam medeniyetini yeniden gün yüzüne çıkarılmasına ömrünü adayan bir insan, bir hazinedir" dedi.

Etkinlik daha sonra öğrencilere ödül ve konuşmacılara plaket verilmesiyle sona erdi.