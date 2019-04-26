İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle
2019 Yerel Seçim Sayfası için tıklayın.

Diyarbakır'da Fuat Sezgin gençlik vizyonu etkinliği

İlim Yayma Cemiyeti Diyarbakır Şubesi ve Bağlar İlçe Kaymakamlığı iş birliğiyle Fuat Sezgin medeniyet okumaları gençlik vizyonu etkinliğinin final programı düzenlendi.


Diyarbakır Büyükşehir Öğretmenevi'nde gerçekleşen Fuat Sezgin medeniyet okumaları gençlik vizyonu final programına Bağlar Kaymakamı Barış Demirtaş, Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürü Nazif Yılmaz, İl Milli Eğitim Müdürü Doç. Dr. Feysel Taşçıer, Dicle Üniversitesi öğretim üyesi Dr. Tahsin Kula, İlim Yayma Cemiyeti Diyarbakır Şube Başkanı Dr. Ali Karakaş, İHH Bölge Koordinatörü Barış Oktay, öğrenciler ve öğretmenler katıldı. Saygı duruşu ve istiklal Marşı'nın okunmasından sonra açılış konuşmasını yapan Diyarbakır İlim Yayma Cemiyeti Şube Başkanı Dr. Ali Karakaş, Diyarbakır'da Fuat Sezginle ilgili 60'a yakın konferans verdiklerini söyledi. Dr. Karakaş, "Biz tabi Fuat Sezgin'i tanıtırken, tarif ederken onu yitik hazineler kaşifi olarak sunuyoruz. Fuat Sezgin maalesef kütüphanelerin tozlu raflarında tozlanmış, küflenmiş, üzeri örtülmüş, yok sayılmış aşağılanıp tahkir edilmiş, bin 400 yıllık İslam medeniyetini yeniden gün yüzüne çıkarılmasına ömrünü adayan bir insan, bir hazinedir" dedi.


Etkinlik daha sonra öğrencilere ödül ve konuşmacılara plaket verilmesiyle sona erdi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.