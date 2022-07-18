Diyarbakır'da Futbol Akademisi açıldı

Diyarbakır'da Bağcılar Sportif Faaliyetler Kulübü, kırsalda yaşayan genç yetenekleri keşfetmek amacıyla Kayapınar'a bağlı Yolboyu Pirinçlik Mahallesi'nde Futbol Akademisi açtı.

Diyarbakır'da Bölgesel Amatör Futbol Ligi'nde mücadele eden ve geçen sezonu şampiyon olarak tamamlayan Bağcılar SFK, yeni yetenekleri keşfetmek ve gençlerin hayallerine ulaşmalarını sağlamak için çalışmalarını sürdürüyor. Bağcılar SFK, Yolboyu Pirinçlik Mahallesi'nde açtığı okulda gençler haftada iki gün antrenman yaparak hayallerine bir adım daha yaklaşıyor. 7-16 yaş arası çocukların katılabildiği akademide eğitimler lisanslı sporcular Mahsun Atak ve Kenan Yürür tarafından veriliyor.

Mahallede bulunan özel bir halı sahada idmanlarını sürdüren çocuklar, antrenmanlarını daha iyi şartlarda yapmak için yetkililerden mahalleye spor tesisi yapılmasını istiyor. Antrenör Mahsun Atak, futbol okulu ile genç yetenekleri keşfetmeyi amaçladıklarını belirtti. Atak, “Kırsalda yaşayan çocukları spora teşvik etmek amacıyla bu çalışmayı başlattık. Bağcılar SFK ile yaptığımız görüşmeler neticesinde eğitimini tamamlayan başarılı öğrencilere lisans çıkaracağız ve profesyonel futbol oynamaya başlayacak” dedi.

Gençlerin heyecanı kendilerini daha motive ettiğini ifade eden Atak, büyükşehir belediyesi ve ilçe belediyelerinden spor için destek beklediklerini aktardı.