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Diyarbakır'da futsal müsabakaları sona erdi

Okullararası spor müsabakaları Diyarbakır’da tüm hızıyla devam ediyor.

Okullararası spor müsabakaları Diyarbakır'da tüm hızıyla devam ediyor. Seyrantepe Spor Salonunda oynanan Okullararası Genç Kızlar Futsal müsabakaları final maçıyla sona erdi. Bismil Tepe Çok Programlı Lisesi ile Bağlar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi final maçında karşı karşıya geldi. Büyük çekişmeye sahne olan final maçını 2-1 kazanan Bağlar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, il şampiyonu olarak, Diyarbakır'ı bölge müsabakalarında temsil etme hakkını elde etti.


Final müsabakasının ardından düzenlenen törenle dereceye giren takımlara ödülleri verildi. Bağlar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi antrenörü Zafer Hünkar Üner, elde edilen şampiyonlukta emeği geçen herkese teşekkür ettiğini söyledi. Üner, “Öncelikle sporcularımı tebrik ediyorum. Güzel bir maçın ardından şampiyonluk elde ettik. Diyarbakır'ı bölge müsabakalarında temsil edeceğiz. İnşallah bölge müsabakalarında başarılı olur Diyarbakır'ı Türkiye Yarı Final müsabakalarında temsil etme hakkını da elde ederiz” dedi.


Elde edilen şampiyonluğun elde edilmesinde emeği olanlara hakkını teslim etmeleri gerektiğini vurgulayan Üner, sözlerini şöyle tamamladı:


“Bizim yanımızda olan ve her sorunumuzda bize destek veren başta Bağlar Belediyesi Kaymakamı Barış Demirtaş'a, Bağlar İlçe Milli Eğitim Müdürü Fikret Elaltuntaş'a, Bağlar Halk Eğitim Müdürü Umut Özekinci'ye, Okul Müdürümüz Şirvan Kızıl'a ve Okul Müdür Yardımcımız Eşref Boynukara'ya teşekkür ediyorum".

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