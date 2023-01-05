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Diyarbakır'da gaz sızıntısı sonucu tüp patladı: 1 yaralı

Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde bir iş yerinde gaz sızması sonucu tüp patladı.

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde bir iş yerinde gaz sızması sonucu tüp patladı. Olayda bir kişi yaralandı.


Alınan bilgilere göre, bugün saat 13.00 sıralarında Bağlar ilçesi Emek Caddesinde yer alan bir işyerinde tüpten sızan gaz kaynaklı patlama meydana geldi.


Patlamada, iş yerinde olan bir vatandaş hafif yaralandı. Yaralı, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen ambulans ile Selahattin Eyyubi Hastanesi'ne sevk edildi.


Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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