Diyarbakır'da Geleceğe Nefes Ol kampanyası ile 300 bin fidan toprakla buluştu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından alınan kararla Milli Ağaçlandırma Günü olarak ilan edilen 11 Kasım'da, Diyarbakır'da 300 bin fidan toprakla buluştu.

Diyarbakır Dicle Üniversitesi veterinerlik fakültesi bahçesinde düzenlenen etkinliğe, Diyarbakır Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hasan Basri Güzeloğlu, AK Parti Diyarbakır milletvekilleri Mehdi Eker, Ebubekir Bal ve Oya Eronat, kamu kurum müdürleri, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

"Yeşil bir Diyarbakır oluşturmanın gayreti içindeyiz"

Diyarbakır ve tüm Türkiye'de şuan itibariyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde başlayan Geleceğe Nefes Ol kampanyasında saat 11.11'de 11 milyon fidanın toprakla buluşacağını belirten Vali ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Hasan Basri Güzeloğlu, “Peygamberler ve Sahabeler şehri Diyarbakır'ımızda da şuan itibariyle 300 bin fidan dikilecek. Özellikle yarınımızın güvencesi güzelliğimiz ve zenginliğimiz olan çocuklarımızdan başlayarak her bir fidanın sahiplenmesi geleceğe bir nefes olması en önemli amacımız ve hedefimiz. Bugün burada milletvekillerimiz, kamu yöneticilerimizle ortak bir sorumluluğu paylaşmanın mutluluğu içerisindeyiz. Ülkemizi geleceğe taşımanın yeşil ve güzel bir ülke ile Diyarbakır oluşturmanın gayreti içerisindeyiz. Türkiye ve dünya tarihinin en büyük ağaçlandırma ve fidan seferberliği olan bu buluşmanın İnşallah her yıl Cumhurbaşkanımızın kararıyla fidan seferberliği ve dikim günü olarak da her yıl bugün kutlanacağını belirtiyor, katılan herkese emekleri ve katkıları için teşekkür ediyorum” dedi.

“Bugün benim doğum günüm, fidanların da toprakla buluşma günü”

Fidan dikme etkinliğine katılan Eda Nur Aslan isimli öğrenci ise, fidan dikmek için buraya geldiğini belirterek, “Bugün hem benim doğum günüm hem de fidanların toprakla buluşma günü. Böyle bir etkinlik benim için çok güzel oldu” diye konuştu.

Üniversite öğrencisi Derya Biroğlu da, bu tür etkinliklerin yılda bir gün değil her gün yapılması gerektiğini kaydederek, “Böyle sosyal faaliyetlerin olması hem üniversite öğrencileri için hem de dünya için çok iyi. Çünkü kestiğimiz ağaçların çoğunu yerine dikmemiz gerekiyor. Bu yüzden bu tür etkinlikleri önemsiyorum” şeklinde konuştu.

“Çocuklara rol model olmak için geldik”

Okulda bulunan öğrencileri ile etkinliğe katılan Piri Reis Ortaokulu sosyal bilgiler öğretmeni Zelal Baydilli de, “Toplum mühendisi olan biz öğretmenler şuna inanıyoruz ki, çevre bilinci ve aynı zamanda tabiat sevgisi çocuklara kazandırabilmemiz çok küçük yaşlarda başlıyor. Bu sebeple Cumhurbaşkanımızın yürüttüğü milli ağaçlandırma seferberlik günü ve Tarım ve Orman Bakanlığımızın yürüttüğü Geleceğe Nefes Ol kampanyası kapsamında, hem farkındalık oluşturmak için hem de çocuklarımıza rol model olmak için alana indik. Piri Reis Ortaokulu olarak bütün sınıf öğrencilerimizle katıldık. Çok mutluyum” dedi.

Yapılan konuşmaların ardından Vali ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Güzeloğlu ile beraberindekiler, çocuklarla birlikte daha önce oluşturulan alana fidan dikerek cansuyunu verdi.