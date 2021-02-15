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Diyarbakır'da genç kadını sokak ortasında sırtından vurdular

Diyarbakır’da genç bir kadın sokak ortasında silahla sırtından vurularak öldürüldü.

Diyarbakır'da genç bir kadın sokak ortasında silahla sırtından vurularak öldürüldü.


Olay, Yenişehir ilçesi Yenişehir Mahallesi Lise 4 Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 20 yaşındaki Gülistan Ş., sokak ortasında kimliği belirsiz şahıs veya şahıslar tarafından silahla sırtından vuruldu. Olayı gören çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 sağlık ekiplerinin tüm müdahalelerine rağmen genç kadın kurtarılamadı. Genç kadının cansız bedeni otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı. Güvenlik güçleri, kadını vurup kaçan şahıs veya şahısların yakalanması için geniş çaplı çalışma başlattı.

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