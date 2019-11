Diyarbakır'da gıda denetimleri arttırıldı

Yapılan denetimler sonucu iş yerlerine şimdiye kadar 650 bin liranın üzerinde idari cezanın kesildiği belirtildi.

Diyarbakır İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Ertan Atalar, beraberindeki uzman ekiplerle gıda denetimlerine katıldı. Yapılan denetimlerde tatlı imalathaneleri, süt ürünleri tesisleri, kasaplar ve marketler ve gıda tüketim yerleri incelendi.

"Bin 120 yeni işletme kayıt altına alındı"

Yapılan denetimler hakkında bilgi veren Mustafa Ertan Atalar, özellikle gıda sektöründe yapılan çalışmalar neticesinde Diyarbakır'da faaliyet gösteren gıda üreten, tüketen satılan toplu tüketim yerleri dahil olmak üzere 10 bin 120 adet işletmenin kayıt altına alındığını söyledi. Atalar, “Bu işletmelerin denetimleri sürmektedir. 2019 yılında yaptığımız çalışmalar neticesinde uygun üretim şartlarına sahip olmayan tespit edilen işletmelerimize de 69 işletmeye 650 bin liranın üzerinde idari cezası uygulandı, çalışmalar hızla devam etmektedir. İki aydan beri bunları denetliyoruz. Yaklaşık olarak bin 120 yeni işletme kayıt altına alındı. Sürekli olarak işletmelerin el değiştirmesi, yeni açılan işletmelerin olması nedeniyle insan sağlığını olumsuz etkileyebilecek her türlü tedbiri alma adına bu gıda satılan yerlerin kayıt altına alınma faaliyetleri aralıksız sürdürülüyor. Bakanımız Bekir Pakdemirli'nin talimatlarıyla 81 ilde denetim yapılması talimatı verildi. 25- 30 Kasım tarihleri arasında gıda üreten, tüketen bütün işletmelerin denetlenmesi gerçekleştirilecek. Bu denetimlerimiz her geçen gün 100'ün üzerinde personelle devam ediyor. Et üreten ve tüketen iş yerleri denetlendi. Etlerde öncelikle yabancı madde olup olmadığı, her türlü ettin satılması yasak olan, etin içerisinde olmaması gereken bütün ürünlere bakılıyor. Burada farklı hayvan etlerinden başlayarak tavuk etine kadar, kelle ve iç organlarının kıymalara karıştırılmasına kadar bunların tespitleri yapılarak tespit edilen yerlere gerekli müeyyide uygulanıyor. Bütün ekmek ve unlu mamuller üreten yerlerin denetimi tamamı elden geçirildi. Sütle ilgili süt üreten işletmelerin tamamı denetlendi. Kasaplarla ilgili denetimlerimiz devam edecek. Okul kantinlerine yönelik denetimlerimiz yapılacak. Yeterli sayıda uzman ekiplerimiz de var. Biz Diyarbakır'da tüketiciye sağlıksız gıda arz edilmesine engel olacağız” dedi.

Denetimlerin 30 Kasım'a kadar devam edileceği kaydedildi.