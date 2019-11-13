Diyarbakır'da Gıda ve Yöresel Lezzetler Fuarı'nın 2'ncisi başladı

Diyarbakır Valiliği, Büyükşehir Belediyesi ile Ticaret ve Sanayi Odası'nın katkılarıyla kentte ikincisini düzenlenen Diyarbakır Gurme 2019 Gıda ve Yöresel Lezzetler Fuarı Anadolu'nun lezzetlerini Diyarbakır'da buluşturdu. Fuarda kurdele yerine 21 metrelik örgülü peynir kesildi.

Diyarbakır Gurme 2019 Gıda ve Yöresel Lezzetler Fuarı'na Diyarbakır Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkanı Hasan Basri Güzeloğlu, Malatya Valisi Aydın Baruş, AK Parti Diyarbakır milletvekilleri M. Mehdi Eker, Ebubekir Bal, DTSO Başkanı Mehmet Kaya, DTB Başkanı Engin Yeşil, Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu ile çok sayıda davetli katıldı.

“Diyarbakır'ın markalaşmasını yemek alanında çoğaltmak gerekir”

Diyarbakır Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hasan Basri Güzeloğlu, 10 bin yıllık geçmişe sahip Diyarbakır'ın lezzet mirasının tanıtılması ve geleceğe aktarılması açısından fuarın büyük önem taşıdığını söyledi. Vali Güzeloğlu, “Diyarbakır'ın markalaşmasını yemek alanında ve üretilen ürünler bağlamında çoğaltmak gerekir. Büyükşehir Belediyesi olarak Diyarbakır'ın bütün lezzetlerinin yaşatılması ve bu tatların herkese ulaşması için Mutfak Sanatları Merkezi kurulmasını içeren bir proje başlattık. Bunu yakın bir zamanda dünyaca ünlü aşçıların katılımıyla bir lezzet ve görsel şölene dönüştüreceğiz” dedi.

“İnsanlarla tanıştırmak için böyle fuarlar büyük önem taşıyor”

Malatya Valisi Aydın Baruş da yerel ürünlerin önemine vurgu yaparak, “Yerel ürünlerimizi ve yerel mutfağımızı evrenselleştirmek başka insanlarla tanıştırmak için böyle fuarlar büyük önem taşıyor. Bu fuarın Diyarbakır'ımıza ve Malatya'mıza ile burada bulunan 45 ilimize hayırlı olmasını temenni ediyorum” diye konuştu.

“Kardeşlik içerisinde çözebileceğimiz hiçbir mesele yoktur”

AK Parti Diyarbakır Milletvekili Mehmet Mehdi Eker de Diyarbakır'da asırlarca farklı dil ve dinlere mensup insanların bir arada yaşadığını söyledi. Eker, “Bu medeniyetten miras kalan güzellikler ve lezzetler yaşanan terör olayları dolayısıyla yeterince tanıtılamadı. 40 yıldır bu kentin gündeminde maalesef terör ve şiddet vardır. Kimsenin Diyarbakır'ın ne meftunesinden ne mimarisinden, ne yöresel ürünlerinden nede lezzetlerinden bahsedecek konuşacak düşünecek ve bunları geliştirecek, tanıtımı ile ticaretini yapacak mecali kalmamıştı. İşte bugün Diyarbakır'da artık biz bunu gerçekleştirecek duruma geldik. Buda son derece önemlidir. Barış içerisinde çözebileceğimiz hiçbir meselemiz yoktur. Kardeşlik içerisinde çözebileceğimiz hiçbir mesele yoktur. Yeter ki uluslararası güçlerin ve Ortadoğu'yu bölüm, parçalayıp ve yönetmek isteyen ulusalararası karanlık odakların emrindeki terör örgütlerinin belasından kurtulalım” şeklinde konuştu.

“Hedefimiz 200 bin ziyaretçi ile fuarımızı taçlandırmaktır”

Diyarbakır Gurme 2019 Gıda ve Yöresel Lezzetler Fuarı'nın hedefini anlatan DTSO Başkanı Mehmet Kaya ise, “Her fuarımız yükselen bir ivme ile gidiyor. Geçtiğimiz yıl Gurme 2018 fuarımızda 28 il, 112 stant ve 131 bin ziyaretçi varken, bu yıl 45 il ve 172 stant açıldı. Hedefimiz bu yıl 200 bin ziyaretçi ile bu fuarımızı taçlandırmak olacaktır” ifadelerini kullandı.

21 metrelik örgülü peynirle açılış yaptılar

Konuşmaların ardından protokol üyeleri kurdele yerine 21 metre uzunluğundaki peynir ve çöreği keserek fuarın açılışını gerçekleştirdi.

Fuar'ın bu yılki onur konuğu Malatya olurken, Aydın, Van, Osmaniye, Mersin Sivas, Kastamonu, Trabzon, Hatay, Kayseri'nin aralarında olduğu 45 ilin mutfağı beş gün boyunca farklı tat ve lezzetleriyle sergilenecek.