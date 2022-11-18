Diyarbakır'da girişimci kadınlar eğitime tabi tutuldu

Diyarbakır'da merkez Yenişehir Belediyesi ile Güneydoğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi iş birliğinde kadın kooperatiflerin kurumsal kapasitelerinin geliştirilmesi amacıyla girişimci kadın kooperatiflerine yönelik eğitim verildi.

Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO) tarafından düzenlenen ve Diyarbakır Valiliği ile Büyükşehir Belediyesince desteklenen gurme fuarında Yenişehir Belediyesi ve GAP Bölge Kalkınma İdaresi tarafından düzenlenen Üretimin Gücü Birleşiyor Eğitim Programına Yenişehir Belediyesi Başkan Yardımcısı Mustafa Temel, Yenişehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürü Meryem Kaya, Yenişehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Müdürü Özgür Polat; Diyarbakır, Gaziantep, Adıyaman, Şanlıurfa ve Batman illerinden kadın kooperatiflerinin temsilcileri ile Yenişehir Belediyesine bağlı merkezlerde kurslardan yararlanan kadınlar katıldı.

Başarı hikâyelerinin de anlatıldığı eğitim programında, üretimin gücü birleşiyor projesine eğitimleri ile destek veren konuşmacılara ve başarılı girişimci kadınlara Yenişehir Belediyesi Başkan Yardımcısı Mustafa Temel plaket verdi.