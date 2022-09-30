Diyarbakır'da göçmen kaçakçılığından 5 kişi tutuklandı

Diyarbakır’da göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 5 şüpheli tutuklandı.
Diyarbakır'da göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 5 şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekipleri, göçmen kaçakçılığı suçlarına yönelik çalışma başlattı. Çalışma çerçevesinde 26 Eylül'de gerçekleştirilen operasyonda 5 zanlı yakalandı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edilen 5 şüpheli cezaevine gönderildi.