İhlas Haber Ajansı

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Diyarbakır'da göçmen kaçakçılığından 5 kişi tutuklandı

Diyarbakır’da göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 5 şüpheli tutuklandı.

Diyarbakır'da göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 5 şüpheli tutuklandı.


İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekipleri, göçmen kaçakçılığı suçlarına yönelik çalışma başlattı. Çalışma çerçevesinde 26 Eylül'de gerçekleştirilen operasyonda 5 zanlı yakalandı.


Emniyetteki işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edilen 5 şüpheli cezaevine gönderildi.

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