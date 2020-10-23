Diyarbakır'da gönüllü itfaiyecilere eğitim

Eğitimler kapsamında Yenişehir itfaiye grubunu ziyaret eden Gaziler Ortaokulu öğrencilerine yönelik yanma ve yangın konularında eğitim verilip, yangın söndürme tatbikatı yapıldı. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığında görevli eğitmenler tarafından ‘yangın nedir, yangın çıkış nedenleri, yangının çıkmaması için yapılması gerekenler ve alınacak önlemler, yangınla karşılaşılınca yapılması gerekenler, yangın öncesi ve sonrası hareket tarzları, doğru yangın ihbarı nasıl verilir, başlangıç yangınlarına nasıl müdahale edilir, yangın çıkan binadaki insanların hareket tarzları nasıl olmalı ve itfaiyenin görevleri' hakkında öğrenci ve öğretmenlere ayrıntılı bilgi verildi.

Eğitimin ardından öğrencilerin merak ettikleri soruları da yanıtlanırken, itfaiye araçlarını öğrencilere tanıtan itfaiye ekipleri, ateş yakarak öğrencilerle birlikte söndürme tatbikatı yaptı.